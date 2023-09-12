Объявлено имя нового главного тренера «Кубани»

Вадим Евсеев назначен новым главным тренером «Кубани»
Новым главным тренером «Кубани» назначен Вадим Евсеев, сообщила пресс служба краснодарского клуба.
Контракт с 47 летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Евсеев приступит к работе с командой во вторник. В штаб Евсеева войдут Иван Дранников, Сергей Томаров, Дмитрий Епифанов и Владимир Марков.
В нынешнем розыгрыше МЕЛБЕТ Первой лиги «Кубань» располагается на предпоследнем месте в таблице, набрав 5 очков после девяти туров.
Ранее «Кубань» тренировал Александр Григорян, который покинул пост 11 сентября.
Евсеев 5 сентября ушел с поста главного тренера воронежского «Факела».
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