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Вадим Евсеев назначен новым главным тренером «Кубани»

Новым главным тренером «Кубани» назначен Вадим Евсеев, сообщила пресс служба краснодарского клуба.

Объявлено имя нового главного тренера «Кубани»
© РИА Новости

Контракт с 47 летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Евсеев приступит к работе с командой во вторник. В штаб Евсеева войдут Иван Дранников, Сергей Томаров, Дмитрий Епифанов и Владимир Марков.

В нынешнем розыгрыше МЕЛБЕТ Первой лиги «Кубань» располагается на предпоследнем месте в таблице, набрав 5 очков после девяти туров.

Ранее «Кубань» тренировал Александр Григорян, который покинул пост 11 сентября.

Евсеев 5 сентября ушел с поста главного тренера воронежского «Факела».