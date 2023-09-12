В РФС назвали возможный срок перехода в Азию

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев в интервью "Известиям" заявил, что в случае непопадания национальной команды в отборочный турнир чемпионата Европы 2028 года, есть смысл рассмотреть предложение перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, в противном случае в стране вырастет целое поколение игроков, не игравших международные матчи. "Если мы не попадем в отбор на ЧМ-2026, то мосты не будут сожжены. А дальше надо смотреть на декабрь 2025 года, когда будет жеребьевка Евро-2028. И вот если мы в эту жеребьевку не попадаем, то, как мне кажется, вырастет уже целое поколение вне международного футбола. Зачем нам это? Мы уже не попали в азиатский отбор на ЧМ-2026, и с большой долей вероятности не попадем в европейский. Если не попадем и в отбор на Евро-2028, то я не вижу смысла ждать", - заявил Соловьев.