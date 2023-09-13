Бительо сегодня прилетит в Россию для оформления перехода в «Динамо»

Полузащитник «Гремио» Бительо сегодня прилетит в Россию для оформления своего трансфера в московское «Динамо», информирует Ge Globo.

Ранее сообщалось, что бразильский хавбек принял предложение бело-голубых, стороны готовы полностью завершить сделку. «Динамо» заплатит за 23-летнего футболиста около € 10 млн. Отмечается, что «Гремио» очень нужны деньги, так как за это трансферное окно клуб не продал ни одного игрока.