Экс-генсек РФС: футбольным экспертам надо пить боярышник перед игрой сборной России

«Я думаю, что футбольным экспертам надо, если они смотрят подобный футбол, принимать перед игрой сборной боярышник. На его фоне и вкусе все будет не так печально. А виски «Макаллан» и другой футбол оставьте для Линекера и других экспертов», — приводит слова Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».