Карпин прокомментировал ничью сборной России в матче с Катаром

«Первые 20-25 минут понравились, то, что хотелось бы видеть от сборной хотя бы 70-80 минут. А дальше что произошло — надо разбираться: либо силы покидают, либо концентрация. Интенсивность у Катара выше, чем у "Зенита"» — заявил специалист.