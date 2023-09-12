Газзаев: Тренерскому штабу сборной России пора уже стабилизировать состав

«Я уже не раз говорил, что тренерскому штабу сборной России пора уже стабилизировать состав. Не нужны эксперименты и большая ротация футболистов. Это же все влияет на качество игры и результат. Не понимаю, когда говорят, что результат сейчас отходит на второй план. А что тогда важно? Такие команды, как Катар, мы должны обыгрывать», - приводит слова Газзаева «СЭ».