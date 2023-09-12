Газзаев: Тренерскому штабу сборной России пора уже стабилизировать состав
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о работе Карпина в сборной России.
Сегодня, 12 сентября сборная России сыграла вничью с Катаром. Встреча в Дохе завершилась со счетом 1:1. На 90 минуте Солдатенко забил гол.
«Я уже не раз говорил, что тренерскому штабу сборной России пора уже стабилизировать состав. Не нужны эксперименты и большая ротация футболистов. Это же все влияет на качество игры и результат. Не понимаю, когда говорят, что результат сейчас отходит на второй план. А что тогда важно? Такие команды, как Катар, мы должны обыгрывать», - приводит слова Газзаева «СЭ».
Также Газзаев добавил, что рано или поздно изоляция закончится и команда должна быть к этому готова.
Сборная России провела тренировки в Новогорске с 4 по 12 сентября. Команда Карпина сыграла три товарищеских игры: дважды против Олимпийской сборной Египта (1:1 – первый мачт и 1:2 – второй), и матч с Катаром (1:1).
Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах: победила Киргизию и Ирак (2:1 и 2:0) и сыграла вничью с командами Таджикистана, Узбекистана (оба матча – 0:0) и Ирана (1:1).