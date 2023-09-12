Карпин рассказал, как борется со стрессом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча с национальной командой Катара в интервью журналисту Никите Кириленко рассказал о том, как борется со стрессом.

"Я курю. Такой ответ устроит?" - заявил специалист.

На последовавший следом вопрос о том, как он сохраняет молодость, Карпин ответил аналогичным образом.

Встреча между сборными России и Катара прошла в Дохе и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1. Счет во втором тайме открыл 30-летний нападающий клуба "Абу Каир Семад" Ахмед Алаа. Ответный мяч на 90-й минуте после углового забил 26-летний защитник самарских "Крыльев Советов" Александр Солдатенков.

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию события.