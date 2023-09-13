Ловчев об игре России с Катаром: не надо так играть за сборную

"Против нас играла команда старательная, но не более того. Очень четко было понятно, что мы ничем не лучше их. В концовке, когда стало подгорать, встрепенулись, забили гол — на него наиграли.



Играли две равные команды. Как в свое время сказал Карпин после какой-то игры — игра была равна, остальное додумайте сами. Это Карпин так говорил о таких играх, не я. Исчезло понимание того, что мы обязаны обыгрывать такие команды, как Катар.



Мы страну этими матчами точно не прославили. Надо с игроков и тренера требовать. Вы страну представляете, результат всегда важен. Не надо так играть за сборную. Мы играем плохо, об этом надо говорить — и если бы мы играли сейчас в Азиатском отборе к ЧМ, риски невыхода на турнир были точно такие же, как и в европейской конфедерации", - написал Ловчев.