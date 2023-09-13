В Госдуме предложили провести футбольный матч между сборными России и КНДР

«Думаю, возможно провести футбольный матч между сборными России и КНДР. Кто нам запрещает вообще это делать? Нам трудно подбирать соперников? Я не думаю, что у нас прямо беда с соперниками. Считаю, что нам надо играть хорошо в нашем чемпионате, мастерство отрабатывать и готовить юниорские команды», — сказала Журова.