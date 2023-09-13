В Госдуме предложили провести футбольный матч между сборными России и КНДР

Депутат Государственной думы Светлана Журова предложила провести матч между национальными командами России и КНДР по футболу. Ее слова передает Legalbet.
«Думаю, возможно провести футбольный матч между сборными России и КНДР. Кто нам запрещает вообще это делать? Нам трудно подбирать соперников? Я не думаю, что у нас прямо беда с соперниками. Считаю, что нам надо играть хорошо в нашем чемпионате, мастерство отрабатывать и готовить юниорские команды», — сказала Журова.
12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет во втором тайме открыл 30-летний нападающий клуба «Абу Каир Семад» Ахмед Алаа. Ответный мяч на 90-й минуте после углового забил 26-летний защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
После этой игры футболисты сборной России завершили сентябрьский учебно-тренировочный сбор, в ближайшее время они вернутся в расположение своих клубов.