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Депутат Журова предложила провести футбольный матч между сборными России и КНДР

Депутат Государственной думы Светлана Журова предложила провести матч между национальными командами России и КНДР по футболу. Ее слова передает Legalbet.

В Госдуме предложили провести футбольный матч между сборными России и КНДР
© РИА Новости

«Думаю, возможно провести футбольный матч между сборными России и КНДР. Кто нам запрещает вообще это делать? Нам трудно подбирать соперников? Я не думаю, что у нас прямо беда с соперниками. Считаю, что нам надо играть хорошо в нашем чемпионате, мастерство отрабатывать и готовить юниорские команды», — сказала Журова.

12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет во втором тайме открыл 30-летний нападающий клуба «Абу Каир Семад» Ахмед Алаа. Ответный мяч на 90-й минуте после углового забил 26-летний защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры футболисты сборной России завершили сентябрьский учебно-тренировочный сбор, в ближайшее время они вернутся в расположение своих клубов.

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