«Торпедо» отдало в аренду нападающего Данилина

Данилин в прошлом сезоне сыграл два матча за «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге. Большую часть сезона он провёл во второй команде чёрно-белых во Второй лиге, где на его счету 20 матчей и четыре гола. Также Данилин в 2020 году дважды сыграл в РПЛ за московское «Динамо». Форвард выступал за юношеские сборные России.