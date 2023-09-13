Румынские болельщики чуть не сорвали отборочный матч Евро
Румынские болельщики чуть не сорвали отборочный матч на чемпионат Европы по футболу 2024 года. Как сообщает РИА Новости, во время встречи сборной Румынии с командой Косово в Бухаресте они вывесили на трибунах баннер «Косово — это Сербия».
Из-за баннера и речевок фанатов косовские игроки покинули поле. Вынужденная пауза в матче продлилась почти час. В результате команде так и не удалось оправиться от давления, а на 42-й минуте, после удаления Ведата Мурики, сборной Косово пришлось играть в меньшинстве.
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу румынской сборной. На 83-й минуте гол забил Николае Станчу, а на 90+3 еще один мяч удалось оформить Валентину Михэйлэ. Всего румыны набрали 12 очков и поднялись на второе место в таблице группы I, а сборная Косово занимает пятое место с 4 очками.
Отметим, что румынские фанаты скандировали не только о Сербии — они также разместили на трибунах баннер «Бессарабия — это Румыния». Сейчас эта территория входит в область Молдавии и Украины.