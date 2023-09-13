Маминов: «Локомотив» в этом сезоне может побороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Владимир Маминов заявил «Матч ТВ», что для достижения успешных результатов «Локомотиву» необходимо время, а шансы на чемпионский титул МИР РПЛ команда сохраняет.

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По итогам первых 7 туров чемпионата России «Локомотив» занимает шестое место в таблице МИР РПЛ, набрав 12 очков.

— Как оцените нынешний «Локомотив»?

— Немножко, может, не хватает стабильности в обороне. В атаке в принципе всё хорошо. Если работать на перспективу, то нормально. Сиюминутный результат не придет сразу, надо потерпеть.

— За чемпионство побороться смогут?