Маминов: «Локомотив» в этом сезоне может побороться за чемпионство в РПЛ

«Локомотив» в этом сезоне может побороться за чемпионство в РПЛ, считает экс‑игрок команды Маминов
Бывший футболист «Локомотива» Владимир Маминов заявил «Матч ТВ», что для достижения успешных результатов «Локомотиву» необходимо время, а шансы на чемпионский титул МИР РПЛ команда сохраняет.
По итогам первых 7 туров чемпионата России «Локомотив» занимает шестое место в таблице МИР РПЛ, набрав 12 очков.
— Как оцените нынешний «Локомотив»?
— Немножко, может, не хватает стабильности в обороне. В атаке в принципе всё хорошо. Если работать на перспективу, то нормально. Сиюминутный результат не придет сразу, надо потерпеть.
— За чемпионство побороться смогут?
— Все могут, чемпионат только начался. Зачем тогда выходить на поле и для чего играть в футбол, если не претендовать на чемпионство? — сказал Маминов «Матч ТВ».