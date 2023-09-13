Тренер Осинькин объяснил, чего не хватило сборной России для победы над Катаром

«Товарищеский матч, конечно, команде не хватает сыгранности и какой-то конкретики для того, чтобы объединиться. Когда сборная играет часто, то игроки лучше понимают задачи, которые им ставит тренер. Для сборной России любой матч очень важен. За такие матчи каждый футболист должен цепляться и стараться попасть в сборную. И в такой ситуации — тоже», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.