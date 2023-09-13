Запасной вратарь Косово несколько раз схватил себя за пах перед ультрас Румынии

Болельщики вывесили баннеры «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния», а также скандировали политические лозунги и пользовались пиротехникой. Матч был остановлен на 50 минут.

Как пишут Gazeta Sporturilor и Digi Sport, после финального свистка запасной вратарь сборной Косово Самир Уйкани, который сейчас находится без клуба после ухода из «Эмполи», подошел к трибуне и, глядя на болельщиков, демонстративно схватил себя за гениталии и повторил этот жест как минимум трижды. Также он показал пальцем на трибуны.