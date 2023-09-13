Самедов: если есть шанс играть за границей, то это здорово

«Согласен, если есть возможность ехать и играть за границей, то это здорово. Если играешь в наиболее сильной лиге — это повышает уровень мастерства. Мне кажется, даже чемпионаты Сербии и Турции дают что то, первый неплохой и игра в еврокубках, второй сейчас сильнее нашего», — приводит слова Александра Самедова «Матч ТВ».