Геркус отреагировал на ничью в матче России с Катаром

«Ну вот к вопросу о том, что нам делать в Азиатской конфедерации и какой там уровень. Уровень вполне приличный, есть с кем играть. Одной левой не получается. Шапками тоже не закидываются. Чтобы обыгрывать крепкие азиатские сборные, нужно поработать», — написал Геркус в своём телеграм-канале.