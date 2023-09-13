«Крылья Советов» объявили о выкупе Сергея Бабкина у «Локомотива»

Футболист, выступавший за «Крылья Советов» на правах аренды из московского «Локомотива», подписал контракт на 4 года. В прошлом году Сергей Бабкин перешёл в «Крылья» и сыграл 22 матча, забил один гол. Летом этого года клубы достигли соглашения о продлении аренды до конца сезона-2023/2024, после чего футболист провел ещё восемь матчей и забил два гола.