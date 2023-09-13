Ветеран «Спартака» обвинил Карпина в работе «спустя рукава»

«Матчи нашей сборной не смотрю, потому что меня абсолютно не привлекают их выступления. Основная проблема в том, что тренерский штаб не может определиться с тем, каких игроков подобрать. У них идет процесс стабилизации состава, но почему-то это очень затягивается.



Надо задать Карпину вопрос, какой срок ему нужен для того, чтобы определиться. У Карпина не получилось совмещать работу в национальной команде и «Ростове», поэтому он сосредоточился только на сборной. Но после санкций он начал спустя рукава работать с национальной командой и полностью посвятил себя «Ростову», — сказал Кавазашвили.