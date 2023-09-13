Ветеран «Спартака» обвинил Карпина в работе «спустя рукава»
Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин после вступления в силу санкций работает с национальной командой спустя рукава. Своим мнением он поделился с РИА Новости.
«Матчи нашей сборной не смотрю, потому что меня абсолютно не привлекают их выступления. Основная проблема в том, что тренерский штаб не может определиться с тем, каких игроков подобрать. У них идет процесс стабилизации состава, но почему-то это очень затягивается.
Надо задать Карпину вопрос, какой срок ему нужен для того, чтобы определиться. У Карпина не получилось совмещать работу в национальной команде и «Ростове», поэтому он сосредоточился только на сборной. Но после санкций он начал спустя рукава работать с национальной командой и полностью посвятил себя «Ростову», — сказал Кавазашвили.
12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет во втором тайме открыл 30-летний нападающий клуба «Абу Каир Семад» Ахмед Алаа. Ответный мяч на 90-й минуте после углового забил 26-летний защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
После этой игры футболисты сборной России завершили сентябрьский учебно-тренировочный сбор, в ближайшее время они вернутся в расположение своих клубов.