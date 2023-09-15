Комментатор Губерниев заявил, что российские футболисты не поедут в Европу

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление тренера сборной России Валерия Карпина о необходимости футболистам переезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Европу.

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Своим мнением телеведущий поделился со Sport24. "К сожалению, квалификация российских игроков недостаточна, чтобы выступать в Европе. Можно рекомендовать все, что угодно, но никто не поедет в Европу. Наши футболисты там никому не нужны. Наши футболисты очень переоценены. В России они получают очень большие деньги, поэтому никто их брать не будет.

В целом Карпин говорит здравые вещи: нужно играть там, где лучше. Поэтому кто сейчас будет говорить про суть патриотизма, могут по традиции идти в сад. Тут иные причины игры наших футболистов в РПЛ — их просто не возьмут в Европу. Карпин говорит как спортсмен, он понимает разницу игры в РПЛ и в европейском чемпионате с кубками. Можно любить родину, играя за "Вашингтон Кэпиталз", ничего страшного в этом нет", — сказал Губерниев. 12 сентября сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1).