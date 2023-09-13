Самедов поддержал призыв Карпина уезжать российским футболистам из РПЛ

«Согласен со словами Карпина. Чемпионат слабеет. Если у игроков есть возможность уезжать в Европу и играть там, то нужно уезжать. Таким образом футболисты будут сильнее. Это будет хорошо для них, ведь они будут играть в более сильных чемпионатах. Уровень сборной, думаю, тоже будет расти в таком случае», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.