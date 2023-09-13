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Мостовой рассказал, как сборной России конкурировать с Египтом и Катаром

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой согласился с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, посоветовавшим отечественным игрокам уезжать за границу при возможности. Своим мнением Мостовой поделился со Sport24.

Мостовой рассказал, как сборной России конкурировать с Египтом и Катаром
© globallookpress.com

«Уже несколько лет об этом говорю. Сколько можно топтаться на месте и деградировать? Надо уезжать и хоть почувствовать себя нормальным футболистом в Европе. Нужно прикладывать все силы, чтобы уехать. РПЛ пока держится только на искусственных и завышенных зарплатах.

Чем больше наших уедет, тем лучше для сборной в будущем. Так хоть сможем конкурировать с Египтом и Катаром. А Карпин ничего нового не сказал. Понимающие люди давно говорили об этом», — заявил Мостовой.

12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет во втором тайме открыл 30-летний нападающий клуба «Абу Каир Семад» Ахмед Алаа. Ответный мяч на 90-й минуте после углового забил 26-летний защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры футболисты сборной России завершили сентябрьский учебно-тренировочный сбор, в ближайшее время они вернутся в расположение своих клубов.

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