Мостовой рассказал, как сборной России конкурировать с Египтом и Катаром
Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой согласился с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, посоветовавшим отечественным игрокам уезжать за границу при возможности. Своим мнением Мостовой поделился со Sport24.
«Уже несколько лет об этом говорю. Сколько можно топтаться на месте и деградировать? Надо уезжать и хоть почувствовать себя нормальным футболистом в Европе. Нужно прикладывать все силы, чтобы уехать. РПЛ пока держится только на искусственных и завышенных зарплатах.
Чем больше наших уедет, тем лучше для сборной в будущем. Так хоть сможем конкурировать с Египтом и Катаром. А Карпин ничего нового не сказал. Понимающие люди давно говорили об этом», — заявил Мостовой.
12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет во втором тайме открыл 30-летний нападающий клуба «Абу Каир Семад» Ахмед Алаа. Ответный мяч на 90-й минуте после углового забил 26-летний защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
После этой игры футболисты сборной России завершили сентябрьский учебно-тренировочный сбор, в ближайшее время они вернутся в расположение своих клубов.