Сантуш покинул пост главного тренера сборной Польши по футболу

— Я хотел бы поблагодарить Сантуша за его работу со сборной и пожелать ему удачи в дальнейшей карьере. Выбор нового тренера — приоритет для руководства PZPN, поэтому скоро мы объявим, когда состоится его презентация, — сказал глава PZPN Цезари Кулеша.