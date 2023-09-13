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Сантуш покинул пост главного тренера сборной Польши по футболу

Португалец Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Польши по футболу, сообщается на сайте Польского футбольного союза (PZPN).

Сантуш покинул пост главного тренера сборной Польши по футболу
© Матч ТВ

— Я хотел бы поблагодарить Сантуша за его работу со сборной и пожелать ему удачи в дальнейшей карьере. Выбор нового тренера — приоритет для руководства PZPN, поэтому скоро мы объявим, когда состоится его презентация, — сказал глава PZPN Цезари Кулеша.

Сантуш выразил благодарность PZPN и пожелал всего наилучшего «Польше и ее народу, который так тепло принял».

Португалец возглавил команду в январе. Сборная Польши 10 сентября проиграла албанцам со счетом 0:2 в гостевом матче квалификации чемпионата Европы 2024. Поляки занимают четвертое место в таблице группы Е, набрав шесть очков в пяти матчах. Лидирует команда Албании (10), у сборных Чехии и Молдавии по восемь очков.