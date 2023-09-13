Португалец Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Польши по футболу, сообщается на сайте Польского футбольного союза (PZPN).
— Я хотел бы поблагодарить Сантуша за его работу со сборной и пожелать ему удачи в дальнейшей карьере. Выбор нового тренера — приоритет для руководства PZPN, поэтому скоро мы объявим, когда состоится его презентация, — сказал глава PZPN Цезари Кулеша.
Сантуш выразил благодарность PZPN и пожелал всего наилучшего «Польше и ее народу, который так тепло принял».
Португалец возглавил команду в январе. Сборная Польши 10 сентября проиграла албанцам со счетом 0:2 в гостевом матче квалификации чемпионата Европы 2024. Поляки занимают четвертое место в таблице группы Е, набрав шесть очков в пяти матчах. Лидирует команда Албании (10), у сборных Чехии и Молдавии по восемь очков.