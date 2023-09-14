В «Зените» объяснили, почему убрали Александра Ерохина из заявки на сезон

«Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ-2. Однако у команд сквозная заявка – абсолютно все игроки «Зенита»-2 могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду сине-бело-голубых», — сообщили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину .

Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 700 тысяч.

Напомним, Александр Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В составе команды из Санкт-Петербурга россиянин стал пятикратным чемпионом России по футболу, один раз выиграл Кубок России и четыре раза побеждал в Суперкубке России.