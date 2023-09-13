В Госдуме раскритиковали Карпина за совет игрокам уезжать из РПЛ: у него TikTok-философия
Депутат Госдумы Султан Хамзаев раскритиковал наставника национальной сборной России Валерия Карпина, который призвал футболистов из чемпионата России уезжать в более сильные лиги. Слова Хамзаева передает Metaratings.ru.
«Если наши игроки хотят поднять свой уровень аморальности, то надо уезжать в Европу. Давайте, справедливости ради, скажем, что у нас футбол был на уровне дна и до 2022 года. Им не помогала возможность ездить в Европу, лазать там, кушать и получать гонорары до этого. Поэтому, это все разговоры в пользу бедных. Я бы назвал это TikTok-философией», — сказал Хамзаев.
12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет во втором тайме открыл 30-летний нападающий клуба «Абу Каир Семад» Ахмед Алаа. Ответный мяч на 90-й минуте после углового забил 26-летний защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.
После этой игры футболисты сборной России завершили сентябрьский учебно-тренировочный сбор, в ближайшее время они вернутся в расположение своих клубов.