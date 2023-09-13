В Госдуме раскритиковали Карпина за совет игрокам уезжать из РПЛ

«Если наши игроки хотят поднять свой уровень аморальности, то надо уезжать в Европу. Давайте, справедливости ради, скажем, что у нас футбол был на уровне дна и до 2022 года. Им не помогала возможность ездить в Европу, лазать там, кушать и получать гонорары до этого. Поэтому, это все разговоры в пользу бедных. Я бы назвал это TikTok-философией», — сказал Хамзаев.