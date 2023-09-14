Экс-футболиста Савина снова проверяют на дискредитацию ВС РФ

Согласно сведениям источника, повод для новой проверки — его высказывания в адрес России и армии в апрельском интервью Ксении Собчак. Ранее Савин уже привлекался к ответственности за дискредитацию ВС РФ и заплатил штраф в размере 50 тыс. рублей. Если найдут повторное нарушение, будет возбуждено уголовное дело и спортсмену грозит лишение свободы сроком до 5 лет.