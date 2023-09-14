Карпин допустил свою отставку до конца 2023 года

Главный тренер сборной России Карпин заявил о возможной отставке в 2023 году
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью на шоу «Это футбол, брат» заявил, что не исключает возможности ухода из футбола на неопределенный срок до конца года.
По его словам, это может случиться из-за накопившейся усталости.
«У меня была возможность уйти в сборную Армении, но я отказался. Есть Россия и «Ростов». Интерес на Ближнем Востоке? Он был, но дальше разговора не пошло. Пока я не хочу уходить из «Ростова». Но говорю честно. Еще пару-тройку месяцев полетаем-поездим, я побуду без семьи еще недели три, могу сказать: «Все, конец». Плюну на все и все», — заявил Карпин.
12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет во втором тайме открыл 30-летний нападающий клуба «Абу Каир Семад» Ахмед Алаа. Ответный мяч на 90-й минуте после углового забил 26-летний защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.