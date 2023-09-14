Карпин допустил свою отставку до конца 2023 года

«У меня была возможность уйти в сборную Армении, но я отказался. Есть Россия и «Ростов». Интерес на Ближнем Востоке? Он был, но дальше разговора не пошло. Пока я не хочу уходить из «Ростова». Но говорю честно. Еще пару-тройку месяцев полетаем-поездим, я побуду без семьи еще недели три, могу сказать: «Все, конец». Плюну на все и все», — заявил Карпин.