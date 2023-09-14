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Депутат Терюшков обвинил Карпина в развале сборной России

Депутат Госдумы Роман Терюшков в интервью «РБ Спорт» обвинил главного тренера сборной России Валерия Карпина в непатриотичности.

По его словам, реплика 52-летнего специалиста о том, что российским игрокам необходимо уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ), в текущее время выглядит недопустимой.

"РФС оказал доверие эстонцу Карпину, пригласив его на должность главного тренера сборной России. Карпин разгулялся на этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружественные России страны, разваливает национальную команду, вызывая в нее по 50 человек, демотивирует футболистов внутри сборной и снижает позитивный настрой в отношении отечественного футбола", — заявил Терюшков.

12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет во втором тайме открыл 30-летний нападающий клуба «Абу Каир Семад» Ахмед Алаа. Ответный мяч на 90-й минуте после углового забил 26-летний защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.

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