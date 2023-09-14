"РФС оказал доверие эстонцу Карпину, пригласив его на должность главного тренера сборной России. Карпин разгулялся на этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружественные России страны, разваливает национальную команду, вызывая в нее по 50 человек, демотивирует футболистов внутри сборной и снижает позитивный настрой в отношении отечественного футбола", — заявил Терюшков.