Депутат Терюшков обвинил Карпина в развале сборной России
Депутат Госдумы Роман Терюшков в интервью «РБ Спорт» обвинил главного тренера сборной России Валерия Карпина в непатриотичности.
По его словам, реплика 52-летнего специалиста о том, что российским игрокам необходимо уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ), в текущее время выглядит недопустимой.
"РФС оказал доверие эстонцу Карпину, пригласив его на должность главного тренера сборной России. Карпин разгулялся на этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружественные России страны, разваливает национальную команду, вызывая в нее по 50 человек, демотивирует футболистов внутри сборной и снижает позитивный настрой в отношении отечественного футбола", — заявил Терюшков.
12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет во втором тайме открыл 30-летний нападающий клуба «Абу Каир Семад» Ахмед Алаа. Ответный мяч на 90-й минуте после углового забил 26-летний защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.