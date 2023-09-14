Тимур Сулейманов перешёл из «Пари НН» в «Локомотив» на правах аренды

«Новость, которая для многих уже и не новость, всё же требует официального объявления. Благодарю нашего Тимура за всё, что он сделал для «Пари НН», и желаю ему удачи в «Локо»!» — приводит слова генерального директора «Пари НН» Давида Мелик-Гусейнова пресс-служба клуба.