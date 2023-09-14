На экс-футболиста Савина завели уголовное дело

Евгений Савин стал фигурантом уголовного дела о дискредитации армии РФ.

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Ранее стало известно, что бывшего футболиста и основателя клуба «Красава» проверяют на дискредитацию российской армии. Поводом для проверки стало интервью Евгения Савина Ксении Собчак, опубликованное 24 апреля. По версии экспертно-криминалистического центра при МВД, Савин публично дискредитировал Вооруженные силы РФ в этом интервью.

«В интервью Собчак экс-футболист негативно высказывался о российской армии, осуждал ее действия. Возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ», – сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По этой статье максимальное наказание – 5 лет тюрьмы.

Для Савина это уже второе обвинение за дискредитацию. 17 февраля Тверской районный суд оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Напомним, что после интервью Савина Собчак депутат Госдумы Роман Терюшков заявил: