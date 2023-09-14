Хаджи оценил возможный уход Карпина из «Ростова» и сборной

«Баба с возу — кобыле легче! Ничего хорошего в наш футбол он не привнес». Хаджи — о возможном уходе Карпина из «Ростова» и сборной
Возможный уход Валерия Карпина из сборной России и «Ростова» не станет потерей для отечественного футбола, заявил «Матч ТВ» бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи.
Ранее Карпин на YouTube канале «Это футбол, брат!» не исключил вариант, что через несколько месяцев завершит работу в клубе и национальной команде.
— Уезжает? Скатертью дорога! Баба с возу — кобыле легче! Что хорошего он привнес в наш футбол? Ничего. Потерей для отечественного футбола это не станет. Посмотрим, как он будет жить в Эстонии, — сказал Хаджи «Матч ТВ».
Карпин возглавил «Ростов» в конце 2017 года. В июле 2021 го он был назначен главным тренером сборной и в августе покинул команду из Ростова на Дону. В марте 2022 года Карпин стал совмещать работу в клубе и сборной России.