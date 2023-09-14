Хаджи оценил возможный уход Карпина из «Ростова» и сборной

— Уезжает? Скатертью дорога! Баба с возу — кобыле легче! Что хорошего он привнес в наш футбол? Ничего. Потерей для отечественного футбола это не станет. Посмотрим, как он будет жить в Эстонии, — сказал Хаджи «Матч ТВ».