Уткин заявил, что смотреть на сборную России сейчас невозможно
Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин в новом выпуске программы «Футбольный клуб» заявил, что на текущую игру национальной сборной России смотреть невозможно.
По его словам, в текущем формате выступлений российская команда не приносит радости болельщикам.
«Ну кого радовал матч с Катаром? А кого радует его результат? Кого радует молодые, кого приглашают в сборную, а они как-то то ли недостаточно гордятся, то ли патриотическое воспитание хромает — я думаю, именно в этом дело, — то ли еще что-то? Как бы то ни было, радости никакой это не приносит совершенно.
Спорт — это про результат, когда победы, и даже если поражение — это от того, что ты стремился победить. Сейчас участие в соревнованиях не имеет перспективы. Сейчас на это смотреть невозможно», — заявил Уткин.
12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет во втором тайме открыл 30-летний нападающий клуба «Абу Каир Семад» Ахмед Алаа. Ответный мяч на 90-й минуте после углового забил 26-летний защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.