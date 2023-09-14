«Ну кого радовал матч с Катаром? А кого радует его результат? Кого радует молодые, кого приглашают в сборную, а они как-то то ли недостаточно гордятся, то ли патриотическое воспитание хромает — я думаю, именно в этом дело, — то ли еще что-то? Как бы то ни было, радости никакой это не приносит совершенно.



Спорт — это про результат, когда победы, и даже если поражение — это от того, что ты стремился победить. Сейчас участие в соревнованиях не имеет перспективы. Сейчас на это смотреть невозможно», — заявил Уткин.