Роналдо покрестился в 46 лет.

«Сегодня особенный день. Я был крещен!



Христианская вера всегда была фундаментальной частью моей жизни, с самого детства, хотя я до сих пор не был крещен.



Благодаря таинству я чувствую себя по-настоящему возрожденным как дитя Божье – каким-то новым, более осознанным и глубоким образом.



Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по своей воле, веря в любовь Иисуса», – написал Роналдо в инстаграме.