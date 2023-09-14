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Роналдо покрестился в 46 лет: «Вера – фундаментальная часть моей жизни. Чувствую себя возрожденным как дитя Божье, буду следовать путем добра»

Роналдо покрестился в 46 лет.

Роналдо покрестился в 46 лет
© Соцсети

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, бывший форвард «Реала», «Интера» и «Барселоны» принял таинство крещения в католической церкви Сан-Хосе в Мадриде.

Соцсети

«Сегодня особенный день. Я был крещен!

Христианская вера всегда была фундаментальной частью моей жизни, с самого детства, хотя я до сих пор не был крещен.

Благодаря таинству я чувствую себя по-настоящему возрожденным как дитя Божье – каким-то новым, более осознанным и глубоким образом.

Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по своей воле, веря в любовь Иисуса», – написал Роналдо в инстаграме.

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