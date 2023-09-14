Защитник «Ростова» перешел в «Факел»

Защитник «Ростова» Поярков перешел в «Факел»
Состав «Факела» пополнился защитником «Ростова» Николаем Поярковым, сообщает пресс служба команды из Воронежа.
Клубы заключили соглашение о бесплатной аренде 23 летнего футболиста до конца сезона.
Поярков начинал заниматься футболом в академии «Спартака», затем перешёл в «Локомотив». В 2019 году подписал контракт с «Ростовом», но сезон 2019/2020 провёл в аренде в «Рубине» на правах аренды.
В нынешнем сезоне Поярков провел три матча за «Ростов» во всех турнирах.