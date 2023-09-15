Решение о присутствии Юрана на матче «Пари НН» с «Динамо» примут медики

«Сегодня важный для нас матч с московским Динамо у них в гостях. Главный тренер нашей команды Сергей Николаевич Юран накануне был выписан из больницы, но продолжает амбулаторное лечение. Очень надеемся, что Сергей Юран будет сегодня на бровке поля и поведёт за собой «Пари НН» к победе», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.