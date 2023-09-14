РФС оштрафовал Леонида Слуцкого на 100 тысяч рублей

«Комитет по этике РФС пришел к выводу, что поведение Леонида Слуцкого в выпуске «Коммент.Шоу» от 14 августа не соответствует требованиям статьи 8 регламента РФС по этике («Субъектам футбола необходимо оценивать свое поведение, которое может оказать соответствующее влияние на репутацию ФИФА, УЕФА, РФС и поэтому такие субъекты должны вести себя достойно, этично, уважительно в любое время»). Ранее Леонид Слуцкий уже получал штраф и условную дисквалификацию в связи с нарушением регламента. В связи с этим, руководствуясь ст. 4 регламента РФС по этике, комитет по этике РФС решил применить к Леониду Викторовичу Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 год условно», — прокомментировал ситуацию председатель комитета РФС по этике Андрей Стукалов.