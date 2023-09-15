Билялетдинов: Слуцкий уже давно находится на своей волне

«Слуцкий уже давно эпатирует публику и находится на своей волне. Вероятно, сыграл роль своего рода накопительный эффект. Было очень много поводов для недовольств. Смотреть и слушать его шоу с Дзюбой — мало удовольствия», — сказал Билялетдинов.