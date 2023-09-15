Билялетдинов: Слуцкий уже давно находится на своей волне

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовать тренера Леонида Слуцкого и запретить ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно, передает RT.
«Слуцкий уже давно эпатирует публику и находится на своей волне. Вероятно, сыграл роль своего рода накопительный эффект. Было очень много поводов для недовольств. Смотреть и слушать его шоу с Дзюбой — мало удовольствия», — сказал Билялетдинов.
12 августа после матча московского «Локомотива» против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос форварду «железнодорожников» Артему Дзюбе, на что получил резкий ответ с угрозами.
Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заступился за нападающего. Он назвал журналиста «19-летним дебилом».
Последним клубом специалиста был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019 по 2022 год.