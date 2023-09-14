Футболистов юниорской команды "Реала" арестовали за рассылку видео сексуального характера

ТАСС, 14 сентября. Испанская полиция арестовала как минимум трех футболистов юниорской команды мадридского "Реала" по подозрению в распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции.