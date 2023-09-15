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ЦСКА не хватило времени для углубленного медицинского обследования Велингтона

Переход бразильского защитника «Сан-Паулу» Веллингтона в московское ЦСКА не состоялся из-за того, что столичный клуб оказался ограничен во времени для проведения углубленного медицинского обследования игрока, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

ЦСКА не хватило времени для углубленного медобследования Велингтона
© Спорт день за днем

По информации источника, армейцы получили медицинские заключения из бразильского клуба по игроку, который перенес операцию на голеностопе. ЦСКА захотели провести углубленное обследование Веллингтона, однако трансферное окно РПЛ закрывалось в ночь на 15 сентября, и на это не осталось времени.

Вчера стало известно, что бразилец не перейдет в ЦСКА в летнее трансферное окно, поскольку провалил медосмотр, об этом сообщил «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Веллингтон может перейти в ЦСКА из «Сан-Паулу» за 8 миллионов евро, подписав с армейцами пятилетний контракт.