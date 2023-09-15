ЦСКА не хватило времени для углубленного медобследования Велингтона

ЦСКА не хватило времени для углубленного медицинского обследования Велингтона
Переход бразильского защитника «Сан-Паулу» Веллингтона в московское ЦСКА не состоялся из-за того, что столичный клуб оказался ограничен во времени для проведения углубленного медицинского обследования игрока, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, армейцы получили медицинские заключения из бразильского клуба по игроку, который перенес операцию на голеностопе. ЦСКА захотели провести углубленное обследование Веллингтона, однако трансферное окно РПЛ закрывалось в ночь на 15 сентября, и на это не осталось времени.
Вчера стало известно, что бразилец не перейдет в ЦСКА в летнее трансферное окно, поскольку провалил медосмотр, об этом сообщил «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Веллингтон может перейти в ЦСКА из «Сан-Паулу» за 8 миллионов евро, подписав с армейцами пятилетний контракт.