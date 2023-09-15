Абаскаль ответил на критику Мостового

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Ранее Мостовой заявил, что испанский специалист «как был ноунеймом, так им и останется».

— Вы знаете Александра Мостового?

— Знаю. Это он не знает, кто я.

— Как вы относитесь к его высказываниям в ваш адрес?

— Приведу такую цитату: «Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нем. Невежество — обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».

Это ответ, чтобы сразу закрыть тему Мостового.

— А вы видели матчи Мостового в «Сельте», когда вам было лет 12–13?

— Помню Карпина в «Реал Сосьедад», а Мостового не очень помню. В «Сосьедаде» был классный страйкер. Не Нихат, а другой, высокий…

— Да, вот его хорошо помню! Карпина тоже вспоминаю в некоторых матчах, но без подробностей, — приводит слова Абаскаля Sports.ru.

Испанец Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под руководством 34 летнего тренера «красно белые» провели 52 официальных матча, одержав 27 побед при 14 поражениях и 11 ничьих.