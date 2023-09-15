Абаскаль ответил на критику Мостового

«Невежество». Абаскаль ответил на критику Александра Мостового
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на критику со стороны бывшего футболиста «красно белых» и сборной России Александра Мостового.
Ранее Мостовой заявил, что испанский специалист «как был ноунеймом, так им и останется».
— Вы знаете Александра Мостового?
— Знаю. Это он не знает, кто я.
— Как вы относитесь к его высказываниям в ваш адрес?
— Приведу такую цитату: «Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нем. Невежество — обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».
Это ответ, чтобы сразу закрыть тему Мостового.
— А вы видели матчи Мостового в «Сельте», когда вам было лет 12–13?
— Помню Карпина в «Реал Сосьедад», а Мостового не очень помню. В «Сосьедаде» был классный страйкер. Не Нихат, а другой, высокий…
— Да, вот его хорошо помню! Карпина тоже вспоминаю в некоторых матчах, но без подробностей, — приводит слова Абаскаля Sports.ru.
Испанец Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под руководством 34 летнего тренера «красно белые» провели 52 официальных матча, одержав 27 побед при 14 поражениях и 11 ничьих.
«Спартак» после семи туров находится на девятой строчке РПЛ 2023/24 с 10 очками. В ближайшем матче РПЛ «красно белые» сыграют с «Сочи».