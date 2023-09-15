Мостовой ответил Абаскалю

«Пускай Абаскаль вечером включит ютуб и напишет в поиске «голы Мостового в Испании». Он получит большое удовольствие от увиденного. Это смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолета. Я буду говорить, что хочу. Расслабься, Абаскаль, посмотри парочку хотя бы моих голов, и получи кайф от этого.



Хочу оказаться на его месте, ха-ха? Нет, конечно! Я всегда удивляюсь, как такие люди как он могут работать на таких должностях и в таких клубах», — приводит слова Мостового Sport24.