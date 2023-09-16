«Интер» разгромил «Милан» со счётом 5:1 в матче Серии А

Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А между «Интером» и «Миланом». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Стартовый свисток прозвучал 19:00 мск. «Интер» добился разгромной победы — 5:1.

Полузащитник хозяев Генрих Мхитарян вывел свою команду вперёд уже на 5-й минуте встречи. До перерыва «Интер» смог увеличить своё преимущество до двух мячей. Гол на счету нападающего Маркуса Тюрама. Во второй половине встречи «Милан» отыграл один мяч, благодаря усилиям португальца Рафаэла Леау. Однако второй гол Мхитаряна, на 69-й минуте, вернул «Интеру» комфортное преимущество. На 79-й турецкий полузащитник хозяев Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, доведя разрыв до трёх мячей. На 90+3 минуте полузащитник «Интера» Давиде Фратези забил пятый гол своей команды.