Стало известно, кто вошел в лонг-лист премии футбольный «Джентельмен года»

В список претендентов на премию футбольный «Джентльмен года - 2023» вошли 16 футболистов клубов Российской Премьер-лиги, сообщает kp.ru.

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Обладателя премии определят в два этапа. В рамках первого будет проведено голосование среди болельщиков, которое пройдет на странице премии. Они выберут тройку претендентов. После этого выбор делает команда экспертов, включая известных тренеров, журналистов и деятелей футбола, которые определят победителя.

Премия футбольный «Джентльмен года» носит имя Федора Черенкова. «Комсомольская правда» вручает ее с 1994 года. Обладателями премии становились Андрей Тихонов, Игорь Акинфеев и другие спортсмены. Главным призом премии является смокинг, его вручают всем победителям.