Агент прокомментировал возможный трансфер Нереса в «Зенит»

– Интерес к Нересу со стороны «Зенита» точно был. Но не больше, чем интерес. У «Зенита» была одна попытка его подписать, но после этого все закончилось, – заявил Барбоза.

– Да, он очень дорого стоит (президент «Бенфики» запросил 100 млн евро – «Спорт День за Днем»). Но «Бенфика» тоже заинтересована в его продаже. Они хотят его продать после участия в Лиге чемпионов.

– Нет, это нереально. Только если следующим летом. Все зависит от того, как «Бенфика» выступит в Лиге чемпионов. Они хотят показать игрока Европе и выручить за него очень солидную сумму. И если он выступит удачно на международной арене, то они смогут увеличить его стоимость и продать. А пока что он не очень известен, и они не могут рассчитывать на большие деньги за него.