Семин не считает, что «Зенит» усилился в летнее трансферное окно

«Зенит» ослабил «Локомотив», ЦСКА и «Спартак»? Эракович, Изидор и Фернандес — это не те фигуры, которые могли бы усилить «Зенит». Только время покажет, соответствуют ли уровню «Зенита» эти игроки или нет. У Зенита достаточно хороших игроков. Время покажет, смогут ли они постоянно играть в стартовом составе и играть на ведущих ролях, как делал это Малком», — приводит слова Семина «Чемпионат».