Семин не считает, что «Зенит» усилился в летнее трансферное окно
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о новичках «Зенита» Марио Фернандесе, Стрихине Эраковиче и Вильсоне Изидоре, которые присоединились к клубу в летнее трансферное окно.
Летом нападающий Малком перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила 60 млн евро.
«Зенит» ослабил «Локомотив», ЦСКА и «Спартак»? Эракович, Изидор и Фернандес — это не те фигуры, которые могли бы усилить «Зенит». Только время покажет, соответствуют ли уровню «Зенита» эти игроки или нет. У Зенита достаточно хороших игроков. Время покажет, смогут ли они постоянно играть в стартовом составе и играть на ведущих ролях, как делал это Малком», — приводит слова Семина «Чемпионат».
После 7-ми туров «Зенит» с 14-ю очками занимает 7-е место в РПЛ. «Локомотив» с 12-ю очками идет на 6-м месте. «Спартак» с 10-ю очками расположился на 9-м месте. ЦСКА (11) занимает 7-е место. Лидирует «Краснодар» с 17-ю очками.
В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с «Рубином». Матч состоится в Казани в воскресенье, 17 сентября. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.