Камил Гаджиев назвал трех любимых футболистов

Российский промоутер и игрок медиалиги в составе команды Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «Матч ТВ» назвал фамилии трех футболистов, которые произвели на него наибольшее впечатление.
Ранее Гаджиев провел презентацию своей команды в пресс центре «Матч ТВ» с участием бывших игроков сборной России Александра Мостового и Романа Павлюченко.
— Назовите трех любимых футболистов вашего детства.
— Однозначно (Диего) Марадона. Лотар Маттеус. И, наверное, Марко Ван Бастен.
— До какого года внимательно следили за футболом?
— С 1986 по 2000 й. Потом стало всё равно.
— Помните, кто забил золотой гол Италии в финале Евро с Францией?
— Разве не Зидан? Рибери тогда еще не играл? 2000 й — это Лоран Блан, Дидье Дешам… Не Марсель Десайи? Не Макелеле? Не Анри? Трегезе! Точно, он забил на Европе, — сказал Гаджиев «Матч ТВ».