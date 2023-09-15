Камил Гаджиев назвал трех любимых футболистов

Российский промоутер и игрок медиалиги в составе команды Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «Матч ТВ» назвал фамилии трех футболистов, которые произвели на него наибольшее впечатление.

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Ранее Гаджиев провел презентацию своей команды в пресс центре «Матч ТВ» с участием бывших игроков сборной России Александра Мостового и Романа Павлюченко.

— Назовите трех любимых футболистов вашего детства.

— Однозначно (Диего) Марадона. Лотар Маттеус. И, наверное, Марко Ван Бастен.

— До какого года внимательно следили за футболом?

— С 1986 по 2000 й. Потом стало всё равно.

— Помните, кто забил золотой гол Италии в финале Евро с Францией?