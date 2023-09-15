Экс-защитник «Торпедо» не верит, что клуб выйдет в РПЛ по итогам сезона

«Торпедо» прощается с возрастными игроками. Уходят ветераны и приходят новички. У Клотета идёт омоложение. Моё мнение: может, он и правильно делает, работает на перспективу, на будущее. В этом году у «Торпедо» нет задачи выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Тренеру надо дать 2-3 года. По окончании этого периода у команды будет почерк игры, и «Торпедо» вернётся в РПЛ», — приводит слова Ковача Legalbet.