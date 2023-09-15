Экс-защитник «Торпедо» не верит, что клуб выйдет в РПЛ по итогам сезона

Экс-защитник «Торпедо» Ковач не верит, что клуб выйдет в РПЛ по итогам сезона-2023/24
Экс-защитник «Торпедо» Валентин Ковач высказался о шансах автозаводцев выйти в РПЛ по итогам сезона-2023/24.
«Торпедо» прощается с возрастными игроками. Уходят ветераны и приходят новички. У Клотета идёт омоложение. Моё мнение: может, он и правильно делает, работает на перспективу, на будущее. В этом году у «Торпедо» нет задачи выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Тренеру надо дать 2-3 года. По окончании этого периода у команды будет почерк игры, и «Торпедо» вернётся в РПЛ», — приводит слова Ковача Legalbet.
Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. При нем московский клуб вылетел в Первую Лигу, заняв в РПЛ 16-е место.
После 9-ти туров «Торпедо» с 14-ю очками занимает 8-е место в Первой Лиге. На 3-м месте идет «Шинник» с 16-ю очками. «Сокол» с 17-ю очками расположился на 2-м месте. Лидирует «Алания» (20).
В следующем туре «Торпедо» на своем поле встретится с «Енисеем». Матч состоится в воскресенье, 17 сентября. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.