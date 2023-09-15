«Динамо» на последних минутах упустило победу в матче с «Пари НН»

На стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Финальный свисток зафиксировал ничейный счёт 1:1.

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Первый тайм завершился с минимальным преимуществом хозяев. На 8-й минуте форвард «Динамо» Фёдор Смолов вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти, назначенный за фол Кирилла Гоцука на Константине Тюкавине. Долгое время динамовцам удавалось сохранять победный счёт, но в концовке встречи «Пари НН» провел результативный выпад: на 88-й минуте вышедший на замену Николоз Кутателадзе пяткой отправил мяч в ворота.