"Байер" в гостях вырвал ничью у "Баварии" на 94-й минуте

"Бавария" и "Байер" открывали 4-й тур Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене и завершилась со счетом 2:2. На гол нападающего сборной Англии Гарри Кейна леверкузенцы ответили в первом тайме точным ударом защитника Алехандро Гримальдо. Полузащитник Леон Горецка вновь вывел хозяев на 86-й минуте игры. Однако гости сравняли счет на 4-й компенсированной к основному времени матча минуте, заработав тем самым одно очко.