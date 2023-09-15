"Байер" в гостях вырвал ничью у "Баварии" на 94-й минуте
"Бавария" упустила победу в концовке матча 4-го тура чемпионата Германии над леверкузенским "Байером" (2:2).
"Бавария" и "Байер" открывали 4-й тур Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене и завершилась со счетом 2:2. На гол нападающего сборной Англии Гарри Кейна леверкузенцы ответили в первом тайме точным ударом защитника Алехандро Гримальдо. Полузащитник Леон Горецка вновь вывел хозяев на 86-й минуте игры. Однако гости сравняли счет на 4-й компенсированной к основному времени матча минуте, заработав тем самым одно очко.
Отметим, что это 4-й забитый Кейном мяч в таком же количестве сыгранных матчей. Ранее 4 гола в 4 стартовых матчах в Бундеслиге забивал экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе.