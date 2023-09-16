Главный тренер пляжного ЦСКА перенес инфаркт

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Белоусов перенес инфаркт. Об этом сообщается в соцсети клуба по пляжному футболу.

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Сердечный приступ произошел у специалиста на этой неделе

«На данный момент состояние Сергея Викторовича стабильно, он пробудет в лечебном учреждении не менее 10 дней», - сказано в сообщении.

56-летний специалист не сможет присутствовать на матчах Кубка России в Анапе. Исполняющим обязанности главного тренера КПФ ЦСКА назначен Михаил Семëнов.