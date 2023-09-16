Главный тренер пляжного ЦСКА перенес инфаркт
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Белоусов перенес инфаркт. Об этом сообщается в соцсети клуба по пляжному футболу.
Сердечный приступ произошел у специалиста на этой неделе
«На данный момент состояние Сергея Викторовича стабильно, он пробудет в лечебном учреждении не менее 10 дней», - сказано в сообщении.
56-летний специалист не сможет присутствовать на матчах Кубка России в Анапе. Исполняющим обязанности главного тренера КПФ ЦСКА назначен Михаил Семëнов.
Команда пожелала наставнику скорейшего выздоровления.
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