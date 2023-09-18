Главным арбитром на матч Пути РПЛ в Кубке России впервые в истории назначена женщина

Матч 4-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России «Балтика» – «Крылья Советов» обслужит бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной. Таким образом, он стала первой женщиной, которая выступит в качестве главного судьи в кубковом матче Пути РПЛ.